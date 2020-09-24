Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

24.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:30
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Irak hükümetine bağlı kriz masası tarafından yapılan açıklamada, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı alındığı belirtildi.

Irak'ta Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 4 binlerde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Charles Michel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cimilli İbo Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Okan Buruk Eddie Newton Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Saldırı Cep Telefonu Resmi Gazete Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 11:34:47. #1.14#
title