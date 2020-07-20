Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 88 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 163 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 88 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 163 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 869'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 163 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 94 bin 693'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 62 bin 836 olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA