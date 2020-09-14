Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 can kaybı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 can kaybı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 72 artarak 8 bin 86'ya yükseldi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 can kaybı
14.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:02

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 72 artarak 8 bin 86'ya yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 72 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 169 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 8 bin 86'ya, vaka sayısının ise 294 bin 478'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 229 bin 132'ye ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Adnan Menderes Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Metin Özülkü Ferhat Göçer
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 can kaybı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 19:02:28. #1.15#
title