Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 can kaybı Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 72 artarak 8 bin 86'ya yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 72 artarak 8 bin 86'ya yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 72 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 169 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 8 bin 86'ya, vaka sayısının ise 294 bin 478'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 229 bin 132'ye ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA