Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 55'e yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 55'e çıktı.
11.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:40
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 55'e çıktı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 95 artışla 3 bin 55 oldu.
Irak'taki toplam vaka sayısı da 2 bin 734 artarak 75 bin 194'e yükseldi.
Kaynak: AA