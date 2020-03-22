Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece Irak genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 20'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, ülkede yeni tespit edilen 20 pozitif vakayla beraber toplam vaka sayısının da 233'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken, sağlık ve güvenlik birimleri dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları da resmi tatil edilmişti.

Kaynak: AA