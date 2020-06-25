Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi
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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 1437'ye çıktı.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi
25.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:15

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 1437'ye çıktı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 107 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 437 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1437'ye, vaka sayısının 39 bin 139'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşen sayısının da 18 bin 51 olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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