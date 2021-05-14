Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı iptal edildi
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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı iptal edildi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı iptal edildi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 Mayıs Çarşamba günü başlayan 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması iptal edilerek yasağın sadece akşam saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 Mayıs Çarşamba günü başlayan 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması iptal edilerek yasağın sadece akşam saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 12-22 Mayıs tarihleri için ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağının sadece 19.00-03.00 saatlerinde uygulanacağı kaydedilirken, alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin bayram günlerinde de kapalı tutulacağı aktarıldı.

Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu, Kovid-19 önlemleri kapsamında 4 Mayıs'ta aldığı kararla 12-22 Mayıs tarihlerinde 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Karar kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin kapalı tutulacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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