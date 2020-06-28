Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 96 kişi yaşamını yitirdi Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1756'ya yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1756'ya yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 140 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1756'ya, vaka sayısının 45 bin 402'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 21 bin 122 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA