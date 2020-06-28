Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 96 kişi yaşamını yitirdi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1756'ya yükseldi.
28.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:04
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1756'ya yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 140 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1756'ya, vaka sayısının 45 bin 402'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 21 bin 122 olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA