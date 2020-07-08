Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 94 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 94 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 94 artarak 2 bin 779'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 2 bin 741 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 67 bin 442'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1627 artışla 37 bin 879'a ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA