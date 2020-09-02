Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü
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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 7 bin 201'e yükseldi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü
02.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:50

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 7 bin 201'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin yaşamını yitirdiği, ülke genelinde 3 bin 946 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 201'e, vaka sayısının 242 bin 284'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık sağlığına kavuşan kişi sayısının da 3 bin 732 artarak, 184 bin 205'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA

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