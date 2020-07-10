Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 78 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 848 kişi enfekte oldu.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 848 kişi enfekte oldu.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 960'a ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 848 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 72 bin 460'a çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 1878 artışla 41 bin 380'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA