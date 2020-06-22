Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 67 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 67 kişi yaşamını yitirdi, 1808 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 67 kişi yaşamını yitirdi, 1808 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 1167'ye ulaştığı kaydedildi.

Ülkede 1808 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 32 bin 676'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 14 bin 785 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA