Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 118 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 118 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 118 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 118 artarak 2 bin 685'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 2 bin 426 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 64 bin 701'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1511 artışla 36 bin 252'ye ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA