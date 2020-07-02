Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 110 kişi hayatını kaybetti
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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 110 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 184 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 110 kişi hayatını kaybetti
02.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:43

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 184 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 110 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 160'a ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 184 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 53 bin 708'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 27 bin 912 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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