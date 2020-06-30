Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 104 kişi yaşamını yitirdi
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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 104 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 104 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1943'e yükseldi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 104 kişi yaşamını yitirdi
30.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:55

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 104 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1943'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1953 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1943'e, vaka sayısının 49 bin 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bin 760 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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