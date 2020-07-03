Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 102 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 102 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 102 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 102 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 262'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 312 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 56 bin 20'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan sayısının ise 29 bin 600 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA