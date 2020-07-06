Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 94 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 94 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 567'ye yükseldi.

Açıklamada 1796 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 62 bin 275'e çıktığı aktarıldı.

Ülkede iyileşenlerin toplam sayısının 34 bin 741 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA