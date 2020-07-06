Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 94 kişi yaşamını yitirdi.
06.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:25
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 94 kişi yaşamını yitirdi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 567'ye yükseldi.
Açıklamada 1796 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 62 bin 275'e çıktığı aktarıldı.
Ülkede iyileşenlerin toplam sayısının 34 bin 741 olduğu belirtildi.
Kaynak: AA