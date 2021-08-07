Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 59 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 59 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 59 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 973 kişi enfekte oldu, 9 bin 112 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 19 bin 146'ya, vaka sayısı 1 milyon 704 bin 363'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 520 bin oldu.

Dün 11 binin üzerinde vaka kaydedilen Irak'ta, enfekte kişi sayısı 10 binin altına düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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