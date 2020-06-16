Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi
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Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 700'ü aştı.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi
16.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:00

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 700'ü aştı. Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 712'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 1385 artarak 22 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 591 Kovid-19 hastasının daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 9 bin 862 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 981'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 693'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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