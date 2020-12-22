Irak'ta Kovid-19 için yeni kısıtlamalar getirildi
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Irak'ta Kovid-19 için yeni kısıtlamalar getirildi

22.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:21
Irak'ta Kovid-19 için yeni kısıtlamalar getirildi

Irak hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğraması nedeniyle alışveriş merkezleri, lokantalar ve kara sınır kapılarının kapatılması kararı aldı.

Irak hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğraması nedeniyle alışveriş merkezleri, lokantalar ve kara sınır kapılarının kapatılması kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında İngiltere, Güney Afrika, Hollanda, Belçika, İran ve Japonya'ya uçuş yasağı kararı alındı ve vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyması istendi.

Getirilen kısıtlamalar kapsamında uçuş yasağı konulan ülkelerden de Irak vatandaşları dışında kimsenin ülkeye giriş yapmayacağı da belirtilirken, bu ülkelerden gelen Irak vatandaşlarının 14 gün karantina sürecine gireceği kaydedildi.

Açıklamada, "Alışveriş merkezleri, lokantalar ve diğer sosyal toplanma mekanları da 24 Aralık'tan itibaren 2 hafta boyunca kapalı olacak. Olağanüstü durumlar dışında tüm kara sınır kapıları kapatılacak." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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