Irak'ta Kovid-19 gölgesinde sinema keyfi
15.10.2020 23:20 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:25
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda yeniden açılan sinema salonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı.
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda yeniden açılan sinema salonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Başkent Bağdat'taki bir sinema salonuna gelen Iraklılar, Kovid-19 tedbirleri altında film izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed