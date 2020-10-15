Irak'ta Kovid-19 gölgesinde sinema keyfi
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Irak'ta Kovid-19 gölgesinde sinema keyfi

15.10.2020 23:20 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:25

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda yeniden açılan sinema salonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda yeniden açılan sinema salonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Başkent Bağdat'taki bir sinema salonuna gelen Iraklılar, Kovid-19 tedbirleri altında film izledi.

Irak'ta Kovid-19 gölgesinde sinema keyfi
Irak'ta Kovid-19 gölgesinde sinema keyfi
Irak'ta Kovid-19 gölgesinde sinema keyfi
Irak'ta Kovid-19 gölgesinde sinema keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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