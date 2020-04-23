Irak'ta, Kovid-19 gölgesinde ramazan hazırlıkları sürüyor
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Irak'ta, Kovid-19 gölgesinde ramazan hazırlıkları sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hafifletilirken, vatandaşlar alışageldikleri ramazan ayı hazırlıklarına devam ediyor.

23.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:53
Irak'ta, Kovid-19 gölgesinde ramazan hazırlıkları sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hafifletilirken, vatandaşlar alışageldikleri ramazan ayı hazırlıklarına devam ediyor.

Başkentin merkezinde yer alan tarihi Şorca Çarşısı uzun zaman sonra ramazan ayı dolayısıyla en hareketli günlerini yaşıyor. Önceki yıllarda sık sık bombalı saldırıların hedefi olan çarşı, ramazan sofrası için ucuz ve kaliteli ürünler almak isteyenlerin uğrak yeri olarak biliniyor.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği maske ve eldiven kullanan Bağdatlılar, burada yer yer sosyal mesafeyi de koruyarak ramazan alışverişini yapıyor.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Hüseyin Adil, "Her yıl ramazandan birkaç gün önce buraya gelip bir aylık alışverişimizi yapıyoruz. Bu yıl ramazan ayı salgın nedeniyle buruk geçecek. Sağlık kurallarına uyarak alışverişimizi sürdürüyoruz. Eşimin verdiği listeye göre başta baharat çeşitleri olmak üzere, diğer ürünlerden de alışveriş yapacağım." dedi.

Şorca Çarşısı'nda diğer bölgelerdeki çarşı ve pazarlara göre tüm gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini bulabildiklerini belirten Adil, fiyatların uygun olmasının da çarşıya "Iraklı ailelerin uğrak yeri" olma özelliğini kazandırdığını söyledi.

Çarşıda dedesinden kalma esnaflığı sürdüren Cemal Kinani de "Bu ramazan ayı da sıcak geçeceğinden insanlar oruçken alışveriş yapmak için dışarı çıkmakta zorlanacak. O yüzden ramazan arefesinde akşama kadar yoğunluk sürecek. Burada hem fiyatlar uygun hem de bir ailenin iftar menüsünde yer alan tüm ürünler bulunur." diye konuştu.

Tarihi han ve hamamlarıyla meşhur, Abbasiler döneminden kalma Şorca Çarşısı'nda çoğunlukla baharatçılar, aktarlar, bakırcılar, gıda ve kuru yemiş dükkanları bulunuyor.

Çarşıda başta Türkiye olmak üzere İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Sudan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen çeşitli ürünleri bulmak mümkün.

Irak'ta, Kovid-19 gölgesinde ramazan hazırlıkları sürüyor

Kaynak: AA

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