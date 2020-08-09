Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artarak 5 bin 392'ye yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artarak 5 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 726 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 392'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 150 bin 115'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada iyileşen hasta sayısının 107 bin 775'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA