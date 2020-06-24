Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1330'a yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 artarak 1330'a çıktı.
24.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:50
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 artarak 1330'a çıktı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde ülke genelinde 79 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1330'a, vaka sayısının 36 bin 702'ye çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşen sayısının 16 bin 814 olduğunu aktardı.
Kaynak: AA