Irak'ta Kovid-19'dan 46 kişi daha yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak'ta Kovid-19'dan 46 kişi daha yaşamını yitirdi

28.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:31
Irak'ta Kovid-19'dan 46 kişi daha yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 artarak 10 bin 770'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 artarak 10 bin 770'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 43 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 770'e, vaka sayısı 463 bin 951'e çıkarken, iyileşen sayısı ise 391 bin 10'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Miley Cyrus Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Podolski Cüneyt Çakır Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kaza Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ta Kovid-19'dan 46 kişi daha yaşamını yitirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 18:34:27. #1.14#
title