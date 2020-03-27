Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a, vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 122'sinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Bakanlık dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 36, vaka sayısını ise 382 olarak duyurmuştu.

Kaynak: AA