Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
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Basra, Irak, Güncel

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e çıktı.

19.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:04
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e çıktı.

Basra Valisi Esad el-İydani, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zikar Valiliği Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada da El-Hüseyin Eğitim Hastanesi'nde bulunan bir hastanın virüs nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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