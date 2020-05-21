Irak'ta koronavirüs tedbirleri sürüyor
Sağlık ekiplerinin hazırlıkları Sağlık ekiplerinin mahallelerde dolaşması Test yapımından detaylar Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürdürülüyor.
21.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:43
Sağlık ekiplerinin hazırlıkları
Sağlık ekiplerinin mahallelerde dolaşması
Test yapımından detaylar Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürdürülüyor. Irak Sağlık Bakanlığı'na bağlı görevliler, başkent Bağdat'ın fazla vaka görülen Sadr bölgesinde vatandaşlardan test için örnek aldı.
Kaynak: AA