Irak'ta koronavirüs tedbirleri GÖRÜNRTÜ DÖKÜMÜ: Erbil cadde ve sokaklarından detaylar Tarihi Erbil kalesinin çevresinden detaylar Boş meydandan detaylar Kepengleri kapalı dükkanlardan detaylar Irak'ta koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GÖRÜNRTÜ DÖKÜMÜ:

Erbil cadde ve sokaklarından detaylar

Tarihi Erbil kalesinin çevresinden detaylar

Boş meydandan detaylar

Kepengleri kapalı dükkanlardan detaylar Irak'ta koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sonrası Erbil kentinin birçok cadde ve sokağının boş olduğu görülürken yollarda güvenlik güçleri önlem aldı.

Yasak nedeniyle her gün insan yoğunluğu yaşanan tarihi Erbil Kalesi çevresindeki dükkanlar da kepenk kapattı.

Kaynak: AA