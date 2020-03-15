Irak'ta koronavirüs tedbirleri
GÖRÜNRTÜ DÖKÜMÜ: Erbil cadde ve sokaklarından detaylar Tarihi Erbil kalesinin çevresinden detaylar Boş meydandan detaylar Kepengleri kapalı dükkanlardan detaylar Irak'ta koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
15.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:58
GÖRÜNRTÜ DÖKÜMÜ:
Erbil cadde ve sokaklarından detaylar
Tarihi Erbil kalesinin çevresinden detaylar
Boş meydandan detaylar
Kepengleri kapalı dükkanlardan detaylar Irak'ta koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sonrası Erbil kentinin birçok cadde ve sokağının boş olduğu görülürken yollarda güvenlik güçleri önlem aldı.
Yasak nedeniyle her gün insan yoğunluğu yaşanan tarihi Erbil Kalesi çevresindeki dükkanlar da kepenk kapattı.
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Kaynak: AA