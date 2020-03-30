Irak'ta koronavirüs önlemleri Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürüyor. Gıda alışverişi içi sokağa çıkan Bağdatlılar, marketlerde yoğunluk oluşturuyorlar. Bazı gıda toptancıları ise, salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıyor.

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, vaka sayısı 630'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 630'a yükseldiği belirtilirken, tedavileri tamamlanan 152 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 43, vaka sayısı ise 506 olarak bildirilmişti.

Kaynak: AA