Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi
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Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Sağlık

Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi

Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.

14.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:54
Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi

Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) dahil olmak üzere ülke genelinde yeni tip Kovid-19'a yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti.

Ülkede söz konusu virüs nedeniyle 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bedir, hastalığa yakalanan 36 kişinin de iyileştiğini kaydetti.

Son resmi açıklamalarda, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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