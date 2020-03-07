Irak'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

07.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:00

Irak'ta korona virüsten ölenlerinin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ta 5, Süleymaniye'de 2 ve Kerbela'da 1 olmak ülke genelinde üzere toplam 8 kişide daha korona virüsü teşhis edildiğini belirtti. Bedir, virüs tespit edilen kişilerin tedavisi için karantinaya alındıklarını bildirirken, Kerbela'da virüs tespit edilen kişinin ise gün içinde öldüğünün belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise virüsle mücadele konusundaki talimatlarına uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulandı.

Böylece Bağdat'ta 2, Süleymaniye'de 1 ve Kerbela'da 1 olmak üzere toplam 4 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam korona virüsü vaka sayısı ise 49'a yükseldi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA