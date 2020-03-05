Irak'ta korona virüs vakası 41'e yükseldi

05.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:43

Irak'ta 3 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 41'e çıktı.



Irak'ta geçen Şubat ayının sonunda görülmeye başlayan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ülke genelinde artış göstermeye devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kerkük'te 2 ve Vasıt kentinde 1 kişi olmak üzere 3 yeni korona virüs vakası daha tespit edildiği ifade edilirken, ülke genelinde toplam korona virüs vakasının 41'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada hastaların tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, hasta yakınlarının da sağlık kontrollerine tabi tutuldukları ifade edildi.



Irak'ta bugüne kadar Bağdat'ta 2 ve Süleymaniye'de 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA