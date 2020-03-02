Irak'ta korona virüs vakası 26'ya yükseldi

02.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:46

ERBİL (İHA) – Irak'ta 5 kişide daha korona virüs tespit edilirken, ülkedeki vaka sayısı 26'ya yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ederken, Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyurulurken, ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Bağdat'ta 3, Necef ile Misan illerinde 1'er kişi olmak üzere toplam 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği ifade edildi. Virüs tespit edilen kişilerinse, İran'dan gelen Irak vatandaşları olduğu bildirildi. Söz konusu kişilerin virüs tespiti ardından karantinaya alındıklarını kaydeden açıklamada, hastalara gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirtildi.



Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'de resmi ziyareti kapsamında gittiği Ürdün'den dönerken, korona virüsü kontrolünden geçti. Barzani sosyal medya hesabında kontrol sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "Erbil Uluslararası Havalimanı'nda korona virüsünün yayılmasını engellemek için yapılan icraat kapsamında sağlık kontrolünden geçtim" dedi. - ERBİL

Kaynak: İHA