Irak'ta korona virüs vakaları 200 bini aştı Irak'ta korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 965 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 201 bin 50'ye ulaştı.

Irak'ta korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 965 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 201 bin 50'ye ulaştı. Irak Sağlık Bakanı Hasan Muhammed el-Timimi yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 20'si için Covid-19 aşısı sipariş edildiğini duyurdu.

Irak'ta korona virüs salgını her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 965 yeni vakanı tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 201 bin 50'ye ulaştığı duyuruldu. Bakanlık, son 24 saatte 70 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini ifade ederken, toplam can kaybının 6 bin 353 yükseldiğini aktardı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Muhammed el-Timimi yaptığı açıklamada, korona virüsü aşısı için sipariş veren dünyadaki 78 ülke arasında bulunduklarını belirterek, nüfusun yüzde 20'si için sipariş verildiğini açıkladı. Bakan, aşıların yaşları 50 ve üzerinde olan Sağlık Bakanlığı çalışanları, güvenlik güçleri ve kronik hastalara öncelikli olarak uygulanacağını ifade etti. Aşının ikinci aşamasında ise bütün vatandaşlara uygulanacağını aktaran el-Timimi, ülke genelinde korona virüsü yenerek iyileşenlerin oranının yüzde 70 olduğunu açıkladı. - ERBİL

Kaynak: İHA