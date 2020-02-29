Irak'ta korona virüs vaka sayısı 13'e çıktı

29.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:45

Irak'ta 5 yeni korona virüsü vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada ülkenin başkenti Bağdat'ta 4 ve güneyindeki Babil kentinde de 1 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğunu duyurdu. Bedir, semptom gösteren 5 kişinin test sonuçlarıyla virüs taşıdıklarının kesinleşmesiyle karantinaya alındıklarını bildirdi. Irak'ta korona virüsüne yakalananların sayısı 13'e yükselirken, virüs nedeniyle ölüm yaşanmadı.

Öte yandan Türkiye ile sınırları olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgede hiçbir korona virüsü vakasının yaşanmadığını duyurdu. Hastalığın Irak'ta tespit edilmesinin ardından sıkı tedbirler alan IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, bölgede virüse rastlanmadığını belirterek, şüpheli 14 kişinin 12'sinin test sonuçlarında virüse rastlanmadığını, diğer 2 kişinin de sonuçlarının henüz çıkmadığını ifade etti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA