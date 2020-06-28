- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği

- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği Irak'ta korona virüs hastalarının yakınları oksijen tüpü almak için sıraya girip, aldıkları oksijen tüplerini koşarak hastaneye götürdü.

28.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:19

- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği

ERBİL - Irak'ta korona virüs hastalarının yakınları oksijen tüpü almak için sıraya girip, aldıkları oksijen tüplerini koşarak hastaneye götürdü.

Korona virüs salgınıyla mücadele eden Irak'ta hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle insani dram yaşanıyor. Morglarda yer kalmadığı için cenazelerin hastane avlularında bekletildiği ülkede, bu kez de hasta yakınlarının oksijen tüpü yetiştirme çabası gündeme oturdu. Korona virüs salgınından en çok etkilenen şehirler arasında yer alan ülkenin güneyindeki Zikar kentinde, hasta yakınları oksijen tüpü almak için hastane önünde sıraya girdi. Oksijen tüpünü alabilenler tüpleri koşarak hastanedeki yakınlarına götürdü. Hastanelerde oksijen tüpü krizi başlayınca Sanayi Bakanlığı kente oksijen tüpü gönderdi.

Öte yandan, Irak Başbakan Mustafa Kazımi, Sanayi Bakanlığı'na oksijen tüplerinin üretimini hızlandırması için talimat verdi. Kazımi, oksijen tüplerinin hastanelere ulaşmasını engelleyen çetelere karşı da harekete geçileceğini söyledi.

Toplam 41 bin 193 korona virüs vakasının bulunduğu Irak'ta, bin 559 kişi hayatını kaybederken 18 bin 859 kişi ise hastaneden taburcu oldu.

- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haber
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Genç İzmir Hindistan
Şu an buradasınız: - Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 17:43:13. #1.15#
title