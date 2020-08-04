Irak'ta korona virüs bilançosu ağırlaşıyor
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Irak'ta korona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 934'e yükselirken vaka sayısı 130 bini aştı.

Irak'ta korona virüs bilançosu ağırlaşıyor
04.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:21

Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 934'e yükselirken vaka sayısı 130 bini aştı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 735 korona virüs vakasının tespit edildiği, 66 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 2 bin 225 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam vaka sayısının 131 bin 886'ya ulaştığı ülkede ölenlerin sayısı 4 bin 934'e ulaştı, 32 bin 841 kişinin ise hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Korona virüs vakalarında büyük artışın yaşandığı ülkede hastanelerde oksijen yetersizliği olduğu iddiaları ise Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bayram günlerini boyunca vatandaşların sağlık kuralların uymadığını belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, hastanelerde oksijen yetersizliği gibi bir durumun bulunmadığını ve bakanlığın vakalara karşı baş edebileceğini söyledi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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