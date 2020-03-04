Irak'ta korona kaynaklı ilk ölüm

04.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:59

Irak'ta korona virüsü kaynaklı ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye kentinde korona virüsüne yakalanan 70 yaşındaki bir din adamının tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.



Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 6'sı IKBY'de olmak üzere Irak genelinde korona virüsüne yakalananların sayısı 32 kişiye yükseldi. - ERBİL

Kaynak: İHA