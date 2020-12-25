Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı
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Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

25.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:35
Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırı hedef alan bombalı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırı hedef alan bombalı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin güçlenmesi için kullanılan ekipmanları koalisyon güçlerine ulaştırmak için sözleşmesi olan Iraklı bir şirkete ait bir tıra bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının Divaniye ili yakınlarında yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlamasıyla meydana geldiği ifade edilen açıklamada, saldırıda tır şoförünün yaralandığı bildirildi.

ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çıkmasını isteyen İran yanlısı Şii silahlı grupların söz konusu güçlerin çıkması için verdikleri sürenin dolduğu açıklamalarının ardından ABD misyonu ve askeri üslerini hedef alan saldırılar arttı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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