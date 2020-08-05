Irak'ta koalisyon güçleri için çalışan şirketin aracına saldırı Irak'ın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ın güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Zikar'ın Sug eş-Şuyuh bölgesinde koalisyon güçleri için çalışan bir şirkete ait yük aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi." denildi.

Aracın tamamının yandığı söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

Zikar vilayetinde 3 Temmuz tarihinde de koalisyon güçlerine ait bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA