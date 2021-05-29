Irak'ta "Kitap Kaldırımı" etkinliği
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Irak'ta "Kitap Kaldırımı" etkinliği

Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, 9 Temmuz 2017'de kurtarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, 9 Temmuz 2017'de kurtarıldı. Kent sakinleri işgal ve savaşın bıraktığı izleri silmek için hala çabalıyor. Kitap okumaya teşvik etmek ve savaşın izlerini unutturmak için çalışan Musullu gençler, Musul Üniversitesi Kampüsü yakınında yol kenarına kurdukları stantlar ile "Kitap Kaldırımı" adlı bir etkinlik düzenledi. Cuma günleri düzenlenen etkinlikte satışa sunulan kitap ve dergiler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Irak'ta 'Kitap Kaldırımı' etkinliği
Irak'ta 'Kitap Kaldırımı' etkinliği
Irak'ta 'Kitap Kaldırımı' etkinliği
Irak'ta 'Kitap Kaldırımı' etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob

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