Irak'ta Kerkük-Musul elektrik hattına saldırı düzenlendi
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Irak'ta Kerkük-Musul elektrik hattına saldırı düzenlendi

Irak'ta Kerkük-Musul elektrik hattına saldırı düzenlendi
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Irak'ta Kerkük ile Musul vilayetleri arasındaki elektrik hattına yönelik terör saldırısı nedeniyle enerji akışının kesildiği belirtildi.

Irak'ta Kerkük ile Musul vilayetleri arasındaki elektrik hattına yönelik terör saldırısı nedeniyle enerji akışının kesildiği belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki yüksek gerilim hattına saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kerkük-Musul arasındaki elektrik hattına ait bir kulenin dibine yerleştirilen bombanın uzak kumandayla infilak ettirildiği aktarıldı.

Şüpheli belirtilmeden eylemin bir terör saldırısı olduğuna yer verilen açıklamada, patlama sonrası hattın hizmet dışı kaldığı ve bu nedenle bölgede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, hava sıcaklıklarının arttığı ve elektriğe en çok ihtiyacın duyulduğu yaz aylarında Kerkük, Salahaddin, Musul ve Diyala vilayetleri arasındaki elektrik hatları, enerji istasyonları ve kulelere saldırılar düzenliyor.

Irak'ın elektrik üretiminin kısıtlı olması, üretim ve tüketimdeki dengesizlik nedeniyle ülke genelinde 12 saatten fazla elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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