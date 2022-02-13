Irak'ta KDP'li Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ret - Haberler
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Irak'ta KDP'li Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ret

AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'ta KDP'li Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ret

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'nin adaylık yolunu kapattı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'nin adaylık yolunu kapattı.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre Zebari'nin adaylığı konusu bugün Federal Mahkemede görüşüldü.

Haberde, "Federal Yüksek Mahkeme, Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme, daha önce Zebari'nin mali ve idari yolsuzluklar gibi gerekçelerle adaylığını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Ülkede Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden KDP, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi; Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Hoşyar Zebari, cumhurbaşkanı, Irak, Güncel, Haberler

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