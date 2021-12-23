Irak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi öldü - Haberler
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Irak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi öldü

Irak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi öldü
AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'ın Duhok kentinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Duhok kentinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan habere göre, Akre Polis Müdürlüğü olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Duhok'un Akre ilçesinin Kupki köyünde kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yaşamını yitiren kişilerin anne ve 4 çocuğu olduğu ifade edildi.

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AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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