Irak'ta itiraz edilen seçim sandıklarındaki oyların elle sayımı tamamlandı - Haberler
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Irak'ta itiraz edilen seçim sandıklarındaki oyların elle sayımı tamamlandı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta itiraz edilen seçim sandıklarındaki oyların elle sayımı tamamlandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sonuçlarına itiraz edilen tüm sandıklardaki oyların elle sayım işleminin tamamlandığını bildirdi.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sonuçlarına itiraz edilen tüm sandıklardaki oyların elle sayım işleminin tamamlandığını bildirdi.

Komiserlikten, itiraz edilen sandıklardaki oyların yeniden elle sayımına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, itiraza konu olan tüm seçim sandıklarında elle sayımın tamamlandığı ve sonucun elektronik sistemle gerçekleştirilen sayımla yüzde 100 benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimin nihai olmayan sonuçlarına göre sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları, sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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