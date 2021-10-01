Irak'ta, 'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından azledildi - Haberler
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Irak'ta, "İsrail ile normalleşmeyi öven" aday seçim yarışından azledildi

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta,

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, İsrail ile normalleşme içerikli konuşmalarından dolayı eski milletvekili ve halen Bağdat'tan aday olan Haydar el-Molla'yı seçim yarışından azletti.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, İsrail ile normalleşme içerikli konuşmalarından dolayı eski milletvekili ve halen Bağdat'tan aday olan Haydar el-Molla'yı seçim yarışından azletti.

Irak Haber Ajansının haberine göre, Yüksek Seçim Komiserliği, Takaddum Koalisyonu (Arap Sünni) adayı Molla'yı "Irak'ın İsrail ile normalleşmesi"ni övmesinden dolayı seçim yarışından azletti.

Molla'nın, hakkında alınan karara mahkemede itiraz edeceği ifade edildi. Irak'ta 10 Ekim'de erken seçimler yapılacak.

Erbil kentinde İsrail ile normalleşme temalı bir konferans düzenlenmiş ve bu hem hükümetin hem de siyasi ve halk çevrelerinin yoğun tepkisine neden olmuştu.

Irak yargısı aralarında Kültür Bakanlığı'nda uzman Sahar Taii olmak üzere söz konusu konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Irak Kültür Bakanlığı daha sonra Taii'yi görevinden uzaklaştırmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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