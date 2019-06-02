Irak'ta IŞİD üyesi olmakla suçlanan 2 Fransıza daha idam cezası verildi

Irak'taki bir mahkeme terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan iki Fransız vatandaşına idam cezası verdi. Bu kararla birlikte son bir haftada idam cezasına çarptırılan Fransızların sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Iraklı savcılar pazartesi günü 3 zanlının daha mahkemeye çıkacağını belirterek "Elimizde bu iki kişiye idam cezası verecek kadar delil vardı. Bu kişiler IŞİD örgütüne üyeydi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle