Irak'ta incir hasadı

19.09.2019 19:09

İncir bahçesinden detaylar

İncirlerin ağaçtan koparılması

İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi

Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesi İnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Suhaib Akrei boş zamanlarında bahçesinde yetişen incirleri toplayarak satılmak üzere pazara gönderiyor.

Kaynak: AA