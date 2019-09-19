Irak'ta incir hasadı
İncir bahçesinden detaylar İncirlerin ağaçtan koparılması İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesi İnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor.
İncir bahçesinden detaylar
İncirlerin ağaçtan koparılması
İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi
Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesi İnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Suhaib Akrei boş zamanlarında bahçesinde yetişen incirleri toplayarak satılmak üzere pazara gönderiyor.