Irak'ta ilk koronavirüs vakası İranlı öğrencide görüldü
Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.