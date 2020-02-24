Irak'ta ilk koronavirüs vakası İranlı öğrencide görüldü

24.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:40

Irak'ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA